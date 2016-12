Все новости Жизнь / 9 марта 2016

Свою историю мы творим сами

Будучи ребенком, когда я видела отважных ветеранов в кителях и медалях, мне всегда было интересно смотреть и слушать их. Их, переживших весь ужас военного лихолетья в годы Великой Отечественной войны – смерть родных и близких, гибель боевых товарищей, голод и холод. Мама рассказывала, что и в нашей семье прадедушка и прабабушка были на войне. К большому сожалению, я уже не застала их в живых. Но, повзрослев, я захотела узнать больше, чем просто знать, что они тоже были участниками тех событий. Увы, время стирает многое, в том числе и память. И все же я обратилась к многочисленным родственникам, которые по крупицам вспоминали и рассказывали мне о происходящем в те далекие времена. Итак, мой прадедушка Масалитин Владимир Кузьмич родился 1 июля 1914 года, прабабушка Масалитина Лидия Павловна - 31 декабря 1923 года (разница между ними 9 лет), но даже возраст им не помешал встретиться. С началом войны в 27 лет прадедушка был призван на Ленинградский фронт, который был создан 27 августа 1941 года в результате разделения Северного фронта на Карельский и Ленинградский. Он честно и доблестно прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в одном из переломных сражений, в котором советское командование продемонстрировало творческий и новаторский подход к решению важнейших задач стратегии, оперативного искусства и тактики, свое превосходство над противником - Битве на Курской дуге. Там же в 1943 году прадедушка получил сквозное ранение в щеку, но и это его не остановило, он продолжил сражаться на благо своей Родины и отдавать свой долг. Он искренне верил в победу и в большое светлое будущее. Прабабушка, Лидия Павловна, во время начала войны находилась вместе со своей младшей сестрой Нюрой в одном из детских домов города Курска. В 1942 году она ушла на фронт в Пехотный полк 237 дивизию и служила там до самого окончания войны. С этим полком она дошла до Днепра. Совсем юная девушка, она наравне со взрослыми мужчинами брала в свои крохотные женские руки оружие и сражалась за свою семью, за свою Отчизну. Прадедушка и прабабушка встретились на очередном праздновании Победы, которую они своими силами, своими руками, доблестью и смелостью смогли приблизить – 9 мая 1949 года в городе Курске. После окончания Великой Отечественной войны прабабушка Лидия объединилась со своей семьей (сестрой Нюрой) и создала новую большую семью с прадедушкой Владимиром Кузьмичом в Краснодарском крае, Станция Режет. В 1966 году они решили уехать по переселению в Приморский край, Октябрьский район, а уже в 1969-ом решили переехать в Спасский район в небольшой поселок Кнорринг, где они до последнего служили в воинской части и провели остаток жизни. Прадедушка и прабабушка создали крепкую и большую семью, у них трое детей (Галина, Анатолий и Олег), огромное количество внуков и еще большее количество правнуков. Благодаря им появилась моя мама и я. И мы помним про нелегкий долг, который они отдали своей любимой Родине, и чтим их память. Я благодарна прадедушке и прабабушке за их великий труд, за все то, что они перенесли и вынесли во время Великой Отечественной войны. За то, что они не сдались, не опустили руки и всеми силами помогали своей стране, боролись, верили в победу, в лучшее завтра. И, конечно же, я рада, что и моя семья внесла свой, хоть и небольшой, но вклад в общее дело, в общую Великую Победу! Виктория Юсова

