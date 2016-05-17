Де-факто

Информационно-аналитический
еженедельник

БЕНЕФИС ГРУППЫ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

 

      12 февраля. На улице пасмурно и дождливо,  идёт затянувшийся на сутки дождь, что для приморской погоды в феврале непривычно. Но любители музыки и песни спешат в РДК, где их ждёт просторный зал и любимые исполнители песен.

Звучит лёгкая лирическая музыка.  Занавес открывается.  Голос диктора извещает:

- Пусть говорят порою пессимисты:

Какие песни? Жизнь так нелегка.

И только люди с душой артистов

Петь будут до «последнего звонка».

 

 Поднимемся за песней в поднебесье

И растворимся в белых облаках,

И пусть всегда звучат над миром песни,

Чтоб в их мелодиях нам жить века.

 

Пусть музыка и песни здесь льются без конца,

 Ведутся интересные беседы.

Ведь встретились сегодня лишь горячие сердца.

Здесь собрались друзья и празднуют победу.

 

      Первой прозвучала песня «Королева вдохновения».  Какое это было эффектное начало! Это надо было видеть! Бенефис, который мы  устроили в честь нашей группы «Горячие сердца»,  стал выражением признания мастерства бенефициантов.   А начиналось всё  5 лет назад…

 Судьба этого коллектива все эти годы неразрывно связана с именем его создателя, руководителя,  талантливого  профессионала своего дела  Елены Анатольевны Вовк. На примере творческого пути группы «Горячие сердца» сегодня можно написать красивую историю становления и развития вокального жанра не только в Черниговке, но и во всём поселении.

     Первый большой успех к  «Горячим сердцам » пришёл в 2010 году  с песней «Королева вдохновения».  Никому не известная, недавно созданная группа была принята зрителями на «бис». Так взошла звезда «Горячих сердец», пришла популярность, а вместе с нею кропотливая работа – ежедневные репетиции, концерты, конкурсы.

В чём же секрет популярности группы?  Прежде всего, это большая любовь и преданность музыке, песне, мастерство руководителя, которая смогла объединить вокруг себя единомышленников, высокий профессионализм в подготовке музыкальных номеров. 

 

     Сегодня группой руководит талантливый Андрей Загромов. Выступление группы «Горячие сердца» является украшением любого праздника и, несомненно, она всегда почётный гость на больших мероприятиях и  не только. В репертуаре группы  лучшие хиты отечественной эстрады, песни современных  композиторов. Она  участвует  в благотворительных, социально-значимых мероприятиях. 

У  группы «Горячие сердца» есть добрые традиции, от которых коллектив не отступает. И сегодня она состоит из четырёх человек. Это  Елена Вовк,  Андрей Загромов,  Виктория Шарапова, Владимир Бурахович.

    Я часто думаю о том, чем объяснить столь быстрый и устойчивый успех молодых исполнителей  и искушенных музыкантов-любителей.  Конечно же, талантом, в первую очередь! Но сыграла свою роль и тематика  песен, их молодежная тональность и удивительная искренность. Так и хочется воскликнуть:

- Какая музыка была,

 Какая музыка звучала!

Она совсем не поучала,

А лишь тихонечко звала.

Звала добро считать добром

 И хлеб считать благодеяньем,

Страданье выверить страданьем

А душу обогреть огнем.

 

     Но вернемся к бенефису. Пение – это творческое проявление натуры человека, которое представляет собой выражение чувств, эмоций, страстей. И в этом все пришедшие на концерт зрители убедились.  Впечатлений у них было столько, что  никакими словами восторг передать нельзя!

     Виктория и Елена ослепительно блистали в нарядных вечерних платьях в свете многочисленных  рамп. Под стать им были Андрей и Владимир. Каждую песню зал слушал, затаив дыхание, и после взрывался овацией! Зрители улыбались, подпевали, громко хлопали, притопывали и готовы были вскочить со своих мест.  В  качестве прощального привета «сердца»  исполнили песню «На бис».

Занавес закрылся. После концерта зрители охотно делились своими впечатлениями:

- Ребята  обаятельные, харизматичные, хорошо чувствуют  музыку.  А как они  держали  зал! Это талант. Восхищены голосами, мимикой. Артисты так поднимают настроение, что порой хотелось выбежать к ним на сцену.

…Пять лет – юный возраст для творческого коллектива, а особенно такого, как вокальная группа.  Поздравляем  участников «сердец»   с прекрасным  юбилеем! И с удовольствием продолжим слушать их песни!

 

                                                                                Екатерина Волкова,                    

 художественный руководитель

Черниговского Центра культуры и     досуга

Отзывы

1. serg, 13.03.2016, 01:13
Не было " Горячих сердец" в 2010..)

2. ирина, 13.03.2016, 21:49
Вовк сказала что были значит были. эта талантливая профессионалка что хочеш выдумает и за правду выдаст. но всеравно ребята молодцы.

3. serg, 14.03.2016, 02:51
Если честно, то уровень " ребят" действительно "на голову" выше " сельского поселения"...

4. serg, 14.03.2016, 02:53
И да..."Горячие сердца" были...но не в том составе...

5. serg, 14.03.2016, 03:14
И " Королева вдохновения" звучала лучше в дуэте Ковтун-Вовк...

6. Xexilia, 11.05.2016, 02:47
What litnbarieg knowledge. Give me liberty or give me death.

7. Tommy, 13.05.2016, 09:52
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