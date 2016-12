Все новости Жизнь / 9 марта 2016

БЕНЕФИС ГРУППЫ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» 12 февраля. На улице пасмурно и дождливо, идёт затянувшийся на сутки дождь, что для приморской погоды в феврале непривычно. Но любители музыки и песни спешат в РДК, где их ждёт просторный зал и любимые исполнители песен. Звучит лёгкая лирическая музыка. Занавес открывается. Голос диктора извещает: - Пусть говорят порою пессимисты: Какие песни? Жизнь так нелегка. И только люди с душой артистов Петь будут до «последнего звонка». Поднимемся за песней в поднебесье И растворимся в белых облаках, И пусть всегда звучат над миром песни, Чтоб в их мелодиях нам жить века. Пусть музыка и песни здесь льются без конца, Ведутся интересные беседы. Ведь встретились сегодня лишь горячие сердца. Здесь собрались друзья и празднуют победу. Первой прозвучала песня «Королева вдохновения». Какое это было эффектное начало! Это надо было видеть! Бенефис, который мы устроили в честь нашей группы «Горячие сердца», стал выражением признания мастерства бенефициантов. А начиналось всё 5 лет назад… Судьба этого коллектива все эти годы неразрывно связана с именем его создателя, руководителя, талантливого профессионала своего дела Елены Анатольевны Вовк. На примере творческого пути группы «Горячие сердца» сегодня можно написать красивую историю становления и развития вокального жанра не только в Черниговке, но и во всём поселении. Первый большой успех к «Горячим сердцам » пришёл в 2010 году с песней «Королева вдохновения». Никому не известная, недавно созданная группа была принята зрителями на «бис». Так взошла звезда «Горячих сердец», пришла популярность, а вместе с нею кропотливая работа – ежедневные репетиции, концерты, конкурсы. В чём же секрет популярности группы? Прежде всего, это большая любовь и преданность музыке, песне, мастерство руководителя, которая смогла объединить вокруг себя единомышленников, высокий профессионализм в подготовке музыкальных номеров. Сегодня группой руководит талантливый Андрей Загромов. Выступление группы «Горячие сердца» является украшением любого праздника и, несомненно, она всегда почётный гость на больших мероприятиях и не только. В репертуаре группы лучшие хиты отечественной эстрады, песни современных композиторов. Она участвует в благотворительных, социально-значимых мероприятиях. У группы «Горячие сердца» есть добрые традиции, от которых коллектив не отступает. И сегодня она состоит из четырёх человек. Это Елена Вовк, Андрей Загромов, Виктория Шарапова, Владимир Бурахович. Я часто думаю о том, чем объяснить столь быстрый и устойчивый успех молодых исполнителей и искушенных музыкантов-любителей. Конечно же, талантом, в первую очередь! Но сыграла свою роль и тематика песен, их молодежная тональность и удивительная искренность. Так и хочется воскликнуть: - Какая музыка была, Какая музыка звучала! Она совсем не поучала, А лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром И хлеб считать благодеяньем, Страданье выверить страданьем А душу обогреть огнем. Но вернемся к бенефису. Пение – это творческое проявление натуры человека, которое представляет собой выражение чувств, эмоций, страстей. И в этом все пришедшие на концерт зрители убедились. Впечатлений у них было столько, что никакими словами восторг передать нельзя! Виктория и Елена ослепительно блистали в нарядных вечерних платьях в свете многочисленных рамп. Под стать им были Андрей и Владимир. Каждую песню зал слушал, затаив дыхание, и после взрывался овацией! Зрители улыбались, подпевали, громко хлопали, притопывали и готовы были вскочить со своих мест. В качестве прощального привета «сердца» исполнили песню «На бис». Занавес закрылся. После концерта зрители охотно делились своими впечатлениями: - Ребята обаятельные, харизматичные, хорошо чувствуют музыку. А как они держали зал! Это талант. Восхищены голосами, мимикой. Артисты так поднимают настроение, что порой хотелось выбежать к ним на сцену. …Пять лет – юный возраст для творческого коллектива, а особенно такого, как вокальная группа. Поздравляем участников «сердец» с прекрасным юбилеем! И с удовольствием продолжим слушать их песни! Екатерина Волкова, художественный руководитель Черниговского Центра культуры и досуга

1. serg, 13.03.2016, 01:13

Не было " Горячих сердец" в 2010..)

2. ирина, 13.03.2016, 21:49

Вовк сказала что были значит были. эта талантливая профессионалка что хочеш выдумает и за правду выдаст. но всеравно ребята молодцы.

3. serg, 14.03.2016, 02:51

Если честно, то уровень " ребят" действительно "на голову" выше " сельского поселения"...

4. serg, 14.03.2016, 02:53

И да..."Горячие сердца" были...но не в том составе...

5. serg, 14.03.2016, 03:14

И " Королева вдохновения" звучала лучше в дуэте Ковтун-Вовк...

6. Xexilia, 11.05.2016, 02:47

7. Tommy, 13.05.2016, 09:52

