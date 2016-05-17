БЕНЕФИС ГРУППЫ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

12 февраля. На улице пасмурно и дождливо, идёт затянувшийся на сутки дождь, что для приморской погоды в феврале непривычно. Но любители музыки и песни спешат в РДК, где их ждёт просторный зал и любимые исполнители песен.

Звучит лёгкая лирическая музыка. Занавес открывается. Голос диктора извещает:

- Пусть говорят порою пессимисты:

Какие песни? Жизнь так нелегка.

И только люди с душой артистов

Петь будут до «последнего звонка».

Поднимемся за песней в поднебесье

И растворимся в белых облаках,

И пусть всегда звучат над миром песни,

Чтоб в их мелодиях нам жить века.

Пусть музыка и песни здесь льются без конца,

Ведутся интересные беседы.

Ведь встретились сегодня лишь горячие сердца.

Здесь собрались друзья и празднуют победу.

Первой прозвучала песня «Королева вдохновения». Какое это было эффектное начало! Это надо было видеть! Бенефис, который мы устроили в честь нашей группы «Горячие сердца», стал выражением признания мастерства бенефициантов. А начиналось всё 5 лет назад…

Судьба этого коллектива все эти годы неразрывно связана с именем его создателя, руководителя, талантливого профессионала своего дела Елены Анатольевны Вовк. На примере творческого пути группы «Горячие сердца» сегодня можно написать красивую историю становления и развития вокального жанра не только в Черниговке, но и во всём поселении.

Первый большой успех к «Горячим сердцам » пришёл в 2010 году с песней «Королева вдохновения». Никому не известная, недавно созданная группа была принята зрителями на «бис». Так взошла звезда «Горячих сердец», пришла популярность, а вместе с нею кропотливая работа – ежедневные репетиции, концерты, конкурсы.

В чём же секрет популярности группы? Прежде всего, это большая любовь и преданность музыке, песне, мастерство руководителя, которая смогла объединить вокруг себя единомышленников, высокий профессионализм в подготовке музыкальных номеров.

Сегодня группой руководит талантливый Андрей Загромов. Выступление группы «Горячие сердца» является украшением любого праздника и, несомненно, она всегда почётный гость на больших мероприятиях и не только. В репертуаре группы лучшие хиты отечественной эстрады, песни современных композиторов. Она участвует в благотворительных, социально-значимых мероприятиях.

У группы «Горячие сердца» есть добрые традиции, от которых коллектив не отступает. И сегодня она состоит из четырёх человек. Это Елена Вовк, Андрей Загромов, Виктория Шарапова, Владимир Бурахович.

Я часто думаю о том, чем объяснить столь быстрый и устойчивый успех молодых исполнителей и искушенных музыкантов-любителей. Конечно же, талантом, в первую очередь! Но сыграла свою роль и тематика песен, их молодежная тональность и удивительная искренность. Так и хочется воскликнуть:

- Какая музыка была,

Какая музыка звучала!

Она совсем не поучала,

А лишь тихонечко звала.

Звала добро считать добром

И хлеб считать благодеяньем,

Страданье выверить страданьем

А душу обогреть огнем.

Но вернемся к бенефису. Пение – это творческое проявление натуры человека, которое представляет собой выражение чувств, эмоций, страстей. И в этом все пришедшие на концерт зрители убедились. Впечатлений у них было столько, что никакими словами восторг передать нельзя!

Виктория и Елена ослепительно блистали в нарядных вечерних платьях в свете многочисленных рамп. Под стать им были Андрей и Владимир. Каждую песню зал слушал, затаив дыхание, и после взрывался овацией! Зрители улыбались, подпевали, громко хлопали, притопывали и готовы были вскочить со своих мест. В качестве прощального привета «сердца» исполнили песню «На бис».

Занавес закрылся. После концерта зрители охотно делились своими впечатлениями:

- Ребята обаятельные, харизматичные, хорошо чувствуют музыку. А как они держали зал! Это талант. Восхищены голосами, мимикой. Артисты так поднимают настроение, что порой хотелось выбежать к ним на сцену.

…Пять лет – юный возраст для творческого коллектива, а особенно такого, как вокальная группа. Поздравляем участников «сердец» с прекрасным юбилеем! И с удовольствием продолжим слушать их песни!

Екатерина Волкова,

художественный руководитель

Черниговского Центра культуры и досуга