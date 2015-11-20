Де-факто

Информационно-аналитический
еженедельник

Вам расскажем по секрету: мы знакомимся с поэтом!

 

         В рамках Года литературы и Международного дня школьных библиотек прошла встреча с выпускницей МБОУСОШ №2 им. С.М. Валеева с. Черниговка, а ныне известной поэтессой Т.А. Сабановой.

         Со слов Татьяны Александровны,  интерес к поэзии в школьные годы привила ей любимая учительница русского языка и литературы Аксёненко Е.И. Встреча была организована для детей 5-6 классов библиотекарем школы Крупянко Л.JI.

 

         Татьяна Александровна эмоционально и интересно рассказала о том, как она начинала заниматься этим видом творчества: «На написание стихов подтолкнула дочка». 11 с тех пор - уже 11 лет! - Татьяна Александровна пишет стихи.

 

        - Сначала, - говорит Татьяна Сабанова, - писала исключительно для дочери, затем мои стихи начали печатать в местной газете, а позже - в российских изданиях.

И сегодня стихи нашей землячки печатаются в популярных журналах: «Мурзилка», «Солнечный зайчик», «Учимся играя», а журнал «Талантливый малыш» полностью состоит из стихов Т.А. Сабановой.

 

        Новым достижением Татьяны Александровны стала тактильная книга «Домашние животные» на стихи собственного сочинения, а объемные картинки - это её рукоделие. Книга предназначена для маленьких детей с проблемами зрения.

 

        Во время встречи ребята с удовольствием отгадывали загадки Татьяны Александровны, напечатанные в журналах, познакомились с этими красочными изданиями.

 

        Поэтесса посоветовала детям развивать свои способности в творчестве: сочинять стихи, лепить, рисовать, петь, играть на различных инструментах. Её мечта - напечатать книгу-сборник стихов с иллюстрациями большим тиражом.

        Ребята поблагодарили Т.А. Сабанову за её творческий труд и пожелали удачи!

 

Анастасия Силюк,

ученица 9 класса МБОУСОШ №2

 

им. С.М. Валеева

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