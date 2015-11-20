Клуб «Добрые встречи» - ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

5 ноября после каникул открыл свой новый сезон клуб пенсионеров.

Наступает время, когда даже у молодых и сильных порой опускаются руки, но труднее всего приходится пожилым людям. И не всегда дело в недостатке материальном. Важнее бывает человеческая поддержка. Часто тепло и участие помогают лучше любых лекарств, а доброе слово и совет позволяют справиться с самыми сложными жизненными неурядицами и проблемами.

15 лет назад в Черниговке начал работать клуб ветеранов «Добрые встречи». Работники Дома культуры поддержали идею специалистов Социальной защиты населения – помочь пожилым людям пережить одиночество. Е.Н. Крупко – удивительный человек, очень добрая, умеющая понимать и чувствовать людей, и именно она со своими сотрудницами стояла у истоков многих хороших начинаний, в том числе и создания этого замечательного клуба, который успешно работает до сих пор.

Клуб был создан для того, чтобы пожилые люди могли пообщаться, поделиться своими заботами и беспокойствами, а также получить компетентные консультации по жизненно важным для них вопросам.

Первое заседание клуба состоялось в 2000 году. И вот уже полтора десятка лет люди старшего поколения – постоянные посетители и желанные гости нашего ДК. Встречи в малом зале стали действительно доброй традицией. Заседания клуба проводятся в среднем 1 раз в месяц (в некоторые годы по просьбам наших гостей встречи организовывались еще чаще).

Заседания клуба проводятся в двух формах – деловые встречи и досуговые мероприятия. Поскольку клуб создавался в первую очередь для досугового общения, эта форма является приоритетной. На заседания приглашаются специалисты разных сфер и служб. Однажды, несмотря на занятость, в «Добрых встречах» принимал участие и Отец Александр.

Такие представительные встречи не только дают возможность пенсионерам разобраться в непростых реалиях сегодняшнего дня, но и обеспечивают обратную связь, привлекая внимание власти к тем трудностям и проблемам, которые в данный момент являются первоочередными для этой категории населения.

Каждому заседанию предшествует тщательная подготовка. Подтверждение тому – и «долгожительство» клуба «Добрые встречи», и его успех у населения, ведь многие пожилые жители райцентра приходят в клуб постоянно уже в течение многих лет.

Работники культуры предлагают ветеранам разнообразные досуговые мероприятия – вечера отдыха, музыкальные гостиные, тематические программы. Чтобы оживить такие встречи, сделать их более яркими и интересными, с гостями встречаются творческие люди, молодёжь. Вместе мы читаем стихи, разыгрываем сценки и представления, проводим игры, конкурсы, викторины, сами поем и танцуем. Да и среди наших гостей много людей талантливых, веселых, легких на подъем, поэтому скучно на таких мероприятиях не бывает.

Я думаю, что «Добрые встречи» - спасение от одиночества. К сожалению, одиночество – частый спутник старости. И клуб действительно помогает черниговским пенсионерам хоть немного восполнить дефицит общения. А мы, работники культуры, не устаем поражаться их жизнелюбию, стойкости, мужеству и оптимизму. Это очень интересные, неунывающие и симпатичные люди, и мы рады, что благодаря клубу «Добрые встречи» они стали нашими постоянными гостями. Мы ждём всех желающих! Кому скучно и одиноко, приходите к нам, мы будем очень рады!

Е. Волкова, руководитель клуба