Правила безопасного поведения ребёнка на улице

Как только наши дети подрастают и начинают топать своими ножками, мы, родители, должны начинать знакомство наших чад с правилами безопасного поведения на улице. Ведь в скором будущем малыш уже не будет ходить с Вами за ручку, а захочет сам играть в песочнице, сможет отбегать из поля видимости и т.д.

Обеспечивая безопасность детей на улице, помните, что:

Максимально избегай заторов в узких местах, не иди возле края, тебя могут прижать к стеклянной витрине или острому углу и раздавить или травмировать.

Следственный отдел ОМВД России по Черниговскому району