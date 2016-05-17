Де-факто

Информационно-аналитический
еженедельник

Честь, достоинство и деловая репутация

          Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации, так или иначе, касаются каждого человека. Все физические лица, с точки зрения гражданского права, наделены примерно одинаковым набором прав и обязанностей, закрепленных в основных международных конвенциях, конституциях, гражданских кодексах и отраслевых законах.

          Честь, достоинство и деловая репутация – близкие по правовому регулированию категории. Честь и достоинство отражают объективную оценку гражданина окружающими и его самооценку. Деловая репутация складывается в процессе профессиональной, производственной и иной деятельности гражданина или юридического лица.

          Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации в период прохождения ими службы обладают правом на защиту чести достоинства и деловой репутации как граждане Российской Федерации, имеющие специальный социальный статус. Защита чести и достоинства формально является правом каждого сотрудника (как и любого гражданина), но вместе с тем, в целях создания положительного образа органов внутренних дел в обществе, а также в связи с обладанием специальным социальным статусом – сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации данное право необходимо рассматривать как обязанность.

          Согласно ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства сотрудника полиции и членов его семьи, а также имущества, принадлежащего ему и членам его семьи, от преступных посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе и статьей 152 (Защита чести, достоинства и деловой репутации) Гражданского кодекса Российской Федерации.

          В настоящее время одним из способов судебной защиты сотрудников органов внутренних дел от распространенных в отношении их заведомо ложных сведений, порочащих и унижающих их честь и достоинство, в том числе и в неприличной форме, является обращение сотрудников за защитой своих прав и законных интересов в рамках статьи 5.61 «Оскорбление» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией за данные административные правонарушения является административный штраф, взыскиваемый в доход государства, размер которого может достигать для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц до пятисот тысяч рублей.

         Федеральным законом от 28 июля 2012 года №141-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 128.1 «Клевета»: 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, – наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов. 5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, – наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

          Профессиональная честь каждого сотрудника полиции - это одновременно и нравственный авторитет всего кадрового состава органов внутренних дел, поэтому оставление без должного реагирования любых посягательств на честь и достоинство даже одного затрагивает честь всех, кто посвятил себя службе в рядах органов внутренних дел. По работе отдельного сотрудника органов внутренних дел, его нравственно-профессиональным качествам граждане судят о всей полиции, о всех ее сотрудниках. Поэтому особое реагирование государства на любое посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника органов внутренних дел и деловую репутацию этих органов в целом приобретает огромное значение, так как способствует прекращению процессов дестабилизации в стране и укреплению государственной власти.

 

 

Юлия Дякун,

старший юрисконсульт

 

ОМВД России по Черниговскому району

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1. Полицейский беспредел, 19.08.2016, 21:41
В поселке Сибирцево Приморского края двое мужчин поймали 16-летнего подростка-мотоциклиста и силой затолкали его в машину. Мужчины утверждают, что находятся при исполнении обязанностей инспекторов ДПС, при этом оба были в гражданской одежде, а на автомобиле нет опознавательных знаков патрульной машины. Подростка насильно усадили в машину, когда он попытался выйти, его в грубой форме заталкивали обратно, сообщает ИА "Дейта"
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