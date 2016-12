Все новости Правопорядок / 9 марта 2016

Статистика ГИБДД

С 1 по 15 февраля этого года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Черниговскому району выявили 529 нарушений Правил дорожного движения. В ходе контроля трезвости за управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские оформили девять водителей по статье 12.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил 21 водитель. За данное нарушение каждый автовладелец должен будет распрощаться с приличной суммой в пять тысяч рублей или даже пересесть на пассажирское сидение сроком до 6 месяцев! 35 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, за что составлены административные протоколы по статье 12.6 КоАП РФ. 13 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобиле. Данное нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере трех тысяч рублей. Пять водителей не пропустили пешехода на пешеходном переходе. Но в то же время 23 пешехода привлечены к ответственности по статье 12.29 КоАП РФ за то, что переходили дорогу в не установленном для этого месте. Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея при себе документов, за что были «награждены» штрафом в размере 500 рублей. Более полусотни водителей управляли транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Восемь из которых – это наличие на стеклах автомобилей прозрачной цветной пленки, светопропускание которой не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За первые две недели февраля составлено 207 протоколов по статье 12.9. КоАП «Превышение установленной скорости движения», и это при наличии гололедных явлений на дороге! Всего за минувшие две недели зарегистрировано одно ДТП, без пострадавших. Напомним: с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 года № 437-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», который предоставляет водителям скидку 50% при оплате штрафа ГИБДД в 2016 году. Но не все нарушения попадают под действие скидки, а именно: Причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести. Напоминаем, что нарушение считается повторным, когда оно было совершено до истечения одного года после исполнения наказания по предыдущему. То есть если вы один раз превысили скорость на 40 км/ч, то вы можете оплатить штраф со скидкой, но если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще раз - права получить скидку у вас нет. Анастасия Тополенко, инспектор направления по связям со средствами массовой информации ОМВД РФ по Черниговскому району

