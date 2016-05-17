Добровольная народная дружина провела рейд в Черниговке

Совместно с сотрудниками отдела МВД России по Черниговскому району на охрану общественного порядка вышли народные дружинники.

Перед выходом на дежурство на площадке перед зданием отдела МВД села Черниговка состоялся совместный инструктаж наружных нарядов полиции и членов добровольной народной дружины, заступающих на охрану общественного порядка. Проводил развод заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Раисович Давлетгореев.

Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы Андрей Анатольевич Чередниченко доложил об оперативной обстановке на территории района, напомнил о необходимости внимательного и вежливого отношения к гражданам, после чего совместные наряды полицейских и представителей добровольных народных дружин заступили на охрану общественного порядка в поселке.

Основными задачами совместного оперативно-профилактического мероприятия являлись обеспечение общественного порядка, профилактика повторной и рецидивной преступности, выявление правонарушений в сфере торговли, посещение лиц, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции, проверка владельцев огнестрельного оружия.

Сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины за период проведения профилактического мероприятия составлены шесть административных протоколов по статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» и «Потребление наркотических средств». Проверено 15 жителей села Черниговка, проведено 17 профилактических бесед, одного жителя села доставили в дежурную часть для проведения процедуры дактилоскопирования.

Сотрудники полиции совместно с представителями народной дружины проверили общежитие Черниговского сельскохозяйственного колледжа, нарушений в котором не выявлено.

Совместная деятельность добровольных народных дружин и полиции в охране порядка и профилактике правонарушений способствует повышению уровня доверия граждан к органам внутренних дел и снижению криминальной напряженности на улицах и в общественных местах.

Анастасия Тополенко

инспектор направления по связям со средствами массовой

информации ОМВД РФ по Черниговскому району