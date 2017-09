Все новости Правопорядок / 20 ноября 2015

Сезон охоты открыт, или Правила использования охотничьего оружия Для всех любителей отдохнуть на пару с ружьем наступил радостный период – открытие сезона осенней охоты. Это время, когда из сейфов достаются родные двустволки, карабины и другие виды оружия для охоты. Но каждый охотник должен знать, что охота – это не только удовольствие, но и ответственность и повышенная опасность. Каждый владелец охотничьего оружия должен помнить и неукоснительно соблюдать правила хранения, ношения, транспортировки, использования оружия. «Правила пишутся не для того, чтоб они были, а для того, чтобы они выполнялись…» Правила приобретения, регистрации и хранения оружия регулируются в нашей стране Федеральным законом № 150-ФЗ, принятым Госдумой в ноябре 1996 года. Для получения лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия гражданин должен достичь 18-летнего возраста, иметь охотничий билет и пройти обучение в учебных центрах, имеющих лицензию на обучение. Что касается нарезного оружия, то здесь требования более жесткие. Гражданину необходимо получить лицензию на приобретение охотничьего оружия с нарезным стволом на покупку. Она выдается члену охотничьего общества, имеющему стаж владения гладкоствольным оружием не менее 5 лет. При обращении в органы внутренних дел за лицензией на приобретение оружия и продление разрешения требуется предоставить совместно с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний справку о прохождении химико-токсилогического исследования на содержание в организме наркотических веществ. Оружие не позднее 14 дней со дня приобретения подлежит обязательной регистрации в органах внутренних дел. При этом владельцу выдается разрешение на хранение и ношение оружия. Продление разрешения на хранение и ношение оружия производится через каждые 5 лет с их осмотром, для определения технического состояния. Подача документов на перерегистрацию осуществляется не менее чем за 30 суток до окончания срока действия. При смене места проживания владелец оружия обязан в 14-дневный срок встать на учет в полиции по новому месту жительства. Оружие должно храниться в доме или квартире, где проживает его владелец, в металлических ящике или шкафу с надежными замками. Боеприпасы к нему хранятся отдельно. Запрещено хранить эти предметы в гаражах, на дачах, в сараях и отдельно стоящих кладовых, летних строениях. На различных видах общественного транспорта перевозить оружие разрешается только в чехле в зачехленном виде. Если на охоте владельцу ружья требуется зайти в какой-нибудь населенный пункт, он должен за 200 метров до него разрядить оружие. В соответствии с правилами приобретения, регистрации и хранения оружия, его владелец, в случае хищения или утраты оружия, обязан немедленно сообщить об этом в полицию. Оружие, пришедшее в негодность, передается на осмотр специальной комиссии, которая выносит заключение, как с ним поступить. Передавать другим лицам или продавать огнестрельное оружие без разрешения органов внутренних дел категорически запрещено! Документы для охотничьего билета Охотничий билет – это удостоверение, дающее право на охоту. Выдаются документы для охотничьего билета гражданам РФ по месту постоянного жительства, которые достигли 18-летнего возраста. Министерством природы России утверждена единая форма охотничьего билета. Для уменьшения бюрократических процедур чётко регламентирован порядок его выдачи. Единый федеральный образец документа и абсолютная бесплатность его получения должны значительно облегчить жизнь охотникам и упростить саму процедуру получения охотничьих билетов. На основе охотничьего билета об охотнике вносятся данные в государственный охотничий реестр, что автоматически позволяет охотникам получать разрешение на добычу животных. Правила пользования охотничьим ружьем Основное условие любой охоты, и в том числе коллективной, это безопасность. Охотничья поговорка гласит, что «один раз в году и незаряженное ружье стреляет». Дисциплина при стрельбе, соблюдение на охоте определенных правил, осторожное обращение с оружием - это признаки культурного человека. Охотник не только сам должен соблюдать правила обращения с охотничьим оружием, но и требовать неукоснительного выполнения этого от других. Существуют правила безопасного пользования охотничьим оружием, их должен знать каждый охотник. Нельзя выходить на охоту с неисправным оружием, так как тогда при незначительном легком сотрясении может произойти неожиданный и роковой выстрел. Определенную опасность на охоте представляют слишком легкие спуски курка, так как, случайно коснувшись его складкой одежды, веткой, может произойти выстрел. При заряжении и разряжении оружия нужно осторожно с ним обращаться, стволы должны быть опущены в землю либо вверх. Закрывая оружие, не следует дожимать туго входящий патрон или заколачивать его в патронник, это опасно. Гильза, пропущенная через обжимное кольцо, вновь станет пригодной к использованию. Если охотничье ружье не защелкивается, так как капсюль не вошел полностью в капсюльное гнездо гильзы, то такой патрон нужно заменить, либо он вызовет воспламенение капсюля, либо произойдет опасный для жизни выстрел при незакрытом ружье. Не нужно вставлять в заряженный патрон выпавший из него капсюль, нужно разрядить патрон, потом обычным способом вставить капсюль. Обязательной замене подлежат те патроны, которые имеют утолщенную закраину гильзы. Не применяйте силу при открывании ружья. Если заряженный патрон эжектором или экстрактором не выдвигается, лучше закрыть ружье и выстрелить в воздух, тогда стреляная гильза легко выбросится эжектором или выдвинется экстрактором. Выковыривание заряженного патрона - это серьезное нарушение правил обращения с оружием, может воспламениться капсюль, то есть при открытом ружье произойдет выстрел. Жизни и здоровью человека может угрожать не только неумелое обращение с оружием, нужно научиться ориентироваться в незнакомой местности, уметь не замерзнуть и не заблудиться в лесу зимой, научиться преодолевать топкие болота, уметь оказать помощь товарищу, хорошо усвоить все разделы техники безопасности на охоте, только тогда новичок может считать себя охотником. Лица, которые грубо нарушили правила производства охоты, по решению совета или по решению суда могут быть лишены охотбилета со всеми вытекающими из этого последствиями. Наказания по административным нарушениям В действующем законодательстве Российской Федерации вопрос хранения охотничьего оружия урегулирован достаточно чётко. При их грубом нарушении предусмотрено как уголовное (статья 224 Уголовного кодекса РФ), так и административное (статья 20.8 КОАП РФ) наказание. Статья 20,8 КоАП гласит: - нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года; - ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет, с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой; - невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой; - незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на юридических лиц - от 100000 до 500000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административное приостановление их деятельности на срок от 10 до 60 суток.

Отзывы

1. Владимир Семкин незаконно трудоустроил сына и жену, 20.04.2016, 16:30

Глава Черниговского района в Приморье Владимир Семкин заплатит более 500 тысяч рублей за то, что трудоустроил у себя в администрации сына и жену. Суд обязал чиновника возместить ущерб в бюджет муниципалитета, сообщает РИА PrimaMedia.

2. Tiger, 11.05.2016, 02:54

The paragon of untddsraneing these issues is right here!

Добавить отзыв

Ваше имя: Ваш e-mail: Ваш отзыв: Цифры на картинке (обновить картинку)

Читайте также