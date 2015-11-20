О противодействии коррупции

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Черниговскому району Приморского края является в силу ч.1 ст.3 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» органом, осуществляющим государственный контроль за уплатой страховых взносов плательщиками.

В связи с исполнением публично-властных полномочий в сфере обязательного пенсионного страхования Управлением неукоснительно соблюдается законодательство в сфере противодействия коррупции.

Управлением Пенсионного фонда РФ по Черниговскому району Приморского во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» проводятся мероприятия по противодействию коррупции, а также меры по профилактике противоправных действий среди сотрудников Управления.

Так, для повышения правового уровня в области противодействия коррупции, в Управлении регулярно проводится учеба по профилактике противоправных действий (лекции, семинары).

Кроме того, в целях недопущения поведения или действия, которые могли бы восприниматься как противоправные, в Управлении утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Более того, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов.

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 248п утвержден Порядок представления гражданами, претендующими на занятие должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах, и работниками, занимающими должности в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,.

Также Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.06.2013 № 142п утвержден Порядок представления работниками, занимающими должности в Пенсионном фонде Российской Федерации и его территориальных органах, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В связи с чем ежегодно прокуратурой Черниговского района проводится проверка справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Черниговскому району Приморского края.

В результате данных проверок нарушений в сфере противодействия коррупции не установлено.

Ю. Брагина, специалист-эксперт (юрисконсульт)

ГУ-УПФ РФ по Черниговскому району