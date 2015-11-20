Де-факто

Информационно-аналитический
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Обсуждение проекта программы

На данной странице проводятся общественные обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории Черниговского сельского поселения на 2018-2022 год».

Участники общественных обсуждений в праве выступать, аргументировать свои предложения, которые внесли в своих комментариях, свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех дней до даты окончания проведения публичных слушаний (срок обсуждения 1 месяц), а также депутаты Муниципального комитета и (или) должностные лица Администрации Черниговского поселения.

Материалы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"

ПРОЕКТ Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Черниговского сельского поселения на 2018-2022 год».

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