Общественные обсуждения проекта
На данной странице проводятся общественные обсуждения проекта правил благоустройства Черниговского сельского поселения.
Здесь размещаются предложен
Проект правил благоустройства и санитарного содержания территории Черниговского сельского поселения
Материалы по федеральной программе программе "Формирование комфортной городской среды"
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