Общественные обсуждения проекта

Актер Святослав Насташевский предположил, что он возглавил территориальную группу для "привлечения внимания"

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В торжественном открытии приняли участие представители общественных организаций и творческие коллективы

Трансконтинентальный тур из французского Бреста на край российской земли может стать ежегодным связующим звеном Атлантики и Тихого океана

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