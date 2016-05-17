Все новости Общество / 17 мая 2016

Этот день мы приближали как могли… 9 мая жители и гости села Черниговки под песни времен Великой Отечественной войны собрались на площади у мемориала Скорбящей Матери, чтобы в очередной раз выразить уважение нашим прадедам, дедам, отцам, всем солдатам и офицерам Советской Армии, матерям и вдовам, детям войны и почтить память павших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году в Черниговском районе продолжили добрую традицию шествия «Бессмертного полка». С портретами своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, торжественно шли их дети, внуки и правнуки. Открыл митинг глава Черниговского сельского поселения Владимир Владимирович Вовк. В своем выступлении он напомнил всем о том суровом времени и искренне поблагодарил ветеранов за Победу, за мирное небо над головой. С торжественной речью выступили начальник отдела военного комиссариата Приморского края по Черниговскому району Кучабский Дмитрий Дмитриевич, председатель Совета ветеранов войны и труда Черниговского района Назаренко Владимир Андреевич, иерей храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Максим, командир 575-й Авиационной Базы Армейской Авиации, подполковник Клещенко Василий Петрович.

К собравшимся обратился и ветеран Великой Отечественной войны Лев Тимофеевич Загорняков, который рассказал о жизни и трудностях того времени и с гордостью произнес: «Мы выстояли, не сломались и победили!» Взрослые и дети преподнесли ветеранам Великой Отечественной войны цветы, а после в небо выпустили воздушные шары, символизирующие голубей. Хореографическая композиция «Уходят солдаты на небо» в исполнении группы «Фиеста» до слёз растрогала многих присутствующих. Далее участники митинга почтили память всех тех, кто отдал свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания и под оружейный залп возложили гирлянды и цветы к мемориалу Скорбящая Мать. В завершении митинга под «Марш Славянки» прошли по улице Ленинской «Бессмертный полк», 18-й штурмовой авиационный полк «Нормандии Неман», командир полковник Зарипов Александр Харисович, 575-я Авиационная База Армейской Авиации, командир полковник Клещенко Василий Петрович. После торжественного митинга начала свою работу концертная фронтовая бригада с программой «Вспомним, как бывало». В это же время на аллее расположилась походная кухня с солдатской кашей, где жители и гости райцентра могли отведать горячей каши и послушать песни военной поры. Вечером состоялось народное гуляние «Бал Победы». Перед зрителями выступили специалисты Центра народной культуры и досуга Черниговского поселения в военной форме того времени Елена Вовк, Виктория Шарапова, Владимир Бурахович, Андрей Загромов, Виктория Доброва, Кира Грицинина, Екатерина Волкова и постоянные участники концертных программ Лада Командышева и Анатолий Ипати. Вместе с ними в концерте участвовали девушки из хореографической группы «Фиеста». А вечером в 22-30 отгремели залпы салюта, который озарил своими красками все небо.

Отзывы

1. https://navalny.com/p/4952/, 15.07.2016, 19:43

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у первого заместителя председателя Правительства Игоря Шувалова личный самолет Bombardier Global Express стоимостью 52 миллиона долларов.



Только за последний год семья Шувалова летала на нем 25 раз в свои заграничные дома, а 9 раз на самолете на выставки в Европу летали собаки Шувалова. Да, именно так: собаки Шувалова путешествуют на частном бизнес-джете и за один год побывали за рубежом больше, чем средний россиянин за всю жизнь.



Все документы и факты здесь —

https://navalny.com/p/4952/?utm_source=yt&utm_medium=video&utm_campaign=invst-4952

2. http://goo.gl/imxGRv, 04.08.2016, 14:22

Бывший следователь по особо важным делам: "Путин - часть руководства мафии"

Будучи следователям по особо важным делам, он вел дело против самого влиятельного сегодня в России человека и был уволен, как только Путин стал президентом. В беседе с корреспондентами Bild Андрей Зыков говорит о том, что в России "высокопоставленных чиновников назначает мафия".

Утверждения Зыкова нельзя назвать голословными, пишут авторы статьи: он вел расследование и собирал доказательства. Обычно мужественные люди, подобные ему, в России долго не живут, добавляют журналисты Петер Триде и Андреас Телен.

В июне 1999 года вместе с пятью коллегами из Генпрокуратуры РФ подполковник юстиции Андрей Зыков начал следствие по делу о крупных бюджетных хищениях в Санкт-Петербурге, в которых были замешаны высокопоставленные сотрудники администрации города. Дело номер 144128 скоро стало известно как "дело Путина". Уже вскоре, рассказывает Зыков, они столкнулись с невероятным размахом "коррупции, присвоения бюджетных средств и незаконного бизнеса в размере сотен миллиардов рублей". Именно тогда, замечает бывший следователь, был разработана система, действующая до сих пор.

В то время, уверен Зыков, его команда вышла в Санкт-Петербурге на формирование "клана Путина" - клана, который сегодня контролирует политику и экономику России. В Испании против питерских представителей этого клана - членов так называемой Тамбовской группировки - выдвинуто 12 обвинений.

"Все ниточки ведут к Путину, - утверждает Зыков, - Путин не просто поддерживает контакт с мафией. Он - часть ее руководства".

Уже в конце 1990-х Зыков и его коллеги наткнулись на связь Путина с предполагаемым боссом "тамбовской мафии" Геннадием Петровым. Петров - ключевая фигура расследования в Испании. Ему и членам его группировки вменяют в вину отмывание денег, торговлю наркотиками и заказные убийства. Петров, по некоторым данным, открывал счета для Путина и приобрел на свое имя для него виллу на средиземноморском побережье Испании, говорится в статье.

"Из показаний свидетелей, которых мы в то время допрашивали, становилось ясно, что Петров был частым гостем в кабинете Путина в Санкт-Петербурге. И, скорее всего, потом в Москве". Наведывался он к нему регулярно, по всей видимости, и в его загородный дом под Санкт-Петербургом, передает издание.

Если вначале Зыков и его люди могли беспрепятственно вести следствие, то со временем препятствий становилось все больше и больше, говорится в статье.

В какой-то момент расследования начали всплывать совершенно вопиющие факты. "Государственные чиновники снабжали мафиозные структуры заказами на строительство, тем самым формируя монополию, - и зарабатывали на этом, - продолжает свой рассказ Зыков. - Самое страшное, что это был симбиоз: чиновники вокруг Путина были частью мафиозных структур".

Вначале все вертелось вокруг так называемого "Двадцатого треста" - корпорации, основанной Путиным и тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Корпорация получала бюджетные средства, при помощи которых планировалось спасти от краха компании, попавшие в жернова кризиса. Однако, как стало известно следователям, "Двадцатый трест" был быстро приватизирован и миллиардные суммы присвоены, пишут журналисты.

Зыков и его люди продолжали погружаться в болото вокруг Путина. "С каждым разом становилось все более непостижимым, с какой самоуверенностью и брутальностью вела себя эта банда", - сказал он в беседе с немецкими журналистами.

Путин тогда попал под подозрение в связи с помощью, которую он мог оказывать Тамбовской группировке и еще одному преступному клану с наркотрафиком из Афганистана, через порт Санкт-Петербурга, дальше на Запад.

По мнению Зыкова, камень в основание коррумпированной системы Путина был заложен при президенте Борисе Ельцине: "Ельцин положил начало своим кланом - Путин довел эту систему до совершенства, добрался до самой вершины и взял с собой на борт мафию".

В конце 1990-х годов расследование по "делу Путина" было прекращено, а в 2000 году, когда Путин стал президентом, Зыков и его коллеги окончательно потеряли поддержку Москвы, а самого Зыкова досрочно отправили на пенсию, в 46 лет, говорится в статье.

"Тогда Зыков мог только предполагать, однако сегодня знает наверняка: не Путин и не премьер-министр Медведев назначают ключевые фигуры в Кремле. Это касается и должности главы Следственного комитета РФ", - пишут журналисты, ссылаясь на информацию Зыкова. "У нас претендентов на ключевые посты в государстве определяет мафия - Кремль лишь реализует ее решения", - заявил бывший следователь.

Зыков опирается на показания свидетелей, с которыми он беседовал в прошлом, а также на информацию, полученную испанскими следователями. У них, говорится в статье, имеется проверенная информация: босс мафии Петров позаботился о том, чтобы главой Следственного комитета стал Александр Бастрыкин.

Сам Андрей Зыков потерял веру в российское государство при Путине и его сообщниках. Его сын уже побывал за решеткой. "Сфабрикованное дело, инсценировка, направленная против меня", - говорит он.

Однако запугать он себя не дает, а публичность считает лучшей защитой. Сегодня он надеется на испанских коллег, которые пользуются большей свободой, чем он в свое время. "Путин на 90% - преступник и только на 10% - политик", - говорит в конце встречи с немецкими журналистами Зыков и добавляет: "Путин выстроил мафиозное государство, и верить ему нельзя".

Источник: Bild

3. Ему смешно, 05.08.2016, 22:45

Модный, носящий пеструю рубашку и дорогие часы, умеющий изящно скользить пальцем по планшету последней модели Apple, премьер-министр посоветовал подрабатывать учителю, который встает в семь утра, чтобы прийти в школу к первому уроку, и дает шесть или восемь уроков подряд, а потом идет домой, где должен подготовить шесть или восемь уроков на следующий день. На этом рабочий день учителя не кончается: надо еще проверять тетради, которые он принес с собой из школы. И он сидит в районе полуночи над сорока диктантами или тридцатью контроль­ными, выискивая ошибки в причастных оборотах или в решении задачи. А утром снова вставать к первому уроку. Это и есть жизнь учителя.



Что такое дать шесть уроков подряд? Это значит провести шесть часов на ногах в наивысшем нервном напряжении, работая с классом, в котором отличники торопятся узнать больше, а отстающие просят объяснять медленнее. Это значит поддерживать и ободрять, реагировать и сочинять, смешить и придумывать, вдохновлять и утешать, и в конце этих шести или восьми рабочих часов чувствовать себя абсолютно пустым, отдавшим все, выжатым, как лимон. У учителя, работающего в таком ритме, садится голос, не выдерживают голосовые связки. От нервных перегрузок возникает язва. Хотелось бы вздохнуть, оглянуться, иметь нормальную человеческую возможность посидеть с книгой в руках, хотелось бы, наконец, расслабить нервы и убрать из головы ноющую боль, но учителю это не дано. Он не может иметь меньше часов, потому что это значит иметь меньше денег, а денег и так не хватает.



А еще у него классное руководство. И родительские собрания. И бесконечные отчеты. И шесть уроков в шести разных классах, требующие шести разных подготовок. А по субботам массированная проверка тетрадей до трех ночи, когда слипаются глаза и устает рука… И что? После этого идти подрабатывать?



Да он и без того подрабатывает! Учитель дает уроки частным ученикам, дает их беспрерывно, как на конвейере, потому что иначе рост цен, налогов и инфляция, которые премьер с президентом устроили своей безумной политикой, съест всю его зарплату. Учителя уже давно превратили в машину для объяснения, в аппарат, надсадным голосом толкующий темы и параграфы, в живой труп, мечтающий наконец прилечь и отдохнуть. Тот, кто давно работает в школе, уже изведал все виды презрения со стороны государства и испытал все способы выживания: торговал на рынке турецкими кроссовками, выращивал огурцы и картошку и не брезговал даже подбирать бутылки. Когда ему еще подрабатывать, ночью, вместо сна?



Премьер-министр сказал учителю, что если делаешь что-то по призванию, то тогда молчи о деньгах. Всю жизнь, десятилетиями, я слышу эту подлую логику. Учитель по призванию? Ну и живи без денег, если ты такой дурак, что выбрал такое призвание! Врач по зову души? Ну и мучайся со своим зовом, пока мы тут мажем бутерброды икрой и показываем друг другу часы за сто тысяч баксов! Журналист из желания хорошо писать? Ну, лопочи там свою правду, дурашка, ты же этим занялся не из-за денег? Так и живи без денег. Так они отвечают с серьезными лицами якобы государственных деятелей, но эти серьезные лица снимаются с них, как маска, а под маской — блатной прищур и разинутый в циничном смехе рот: «Лохи! Как же мы вас кинули!»



Учитель спросил премьер-министра, почему учитель получает десять тысяч, а полицейский пятьдесят. Бедный наивный учитель, он может доходчиво объяснить кому угодно, как устроена Вселенная и как функционирует атом, и какие факты лежат в основе «Анны Карениной», и что такое биогеоценоз, но, замученный школьным конвейером, истощенный стрессами, он никак не может объяснить самому себе одну очень простую вещь. А она состоит в том, что этой власти нужен человек с дубинкой и в каске, а не человек с головой и книгой. Они отлично знают, что их власть держится на лжи, но ложь исчерпывается, и остается насилие. Поэтому надо лелеять и холить не учителя и врача, а полицейского с дубинкой и карателя с наручниками, не университеты, а национальную гвардию, единственной задачей которой является стрелять в людей, когда они дойдут до края и возмутятся.



Свысока, небрежно, не вдаваясь в подробности, премьер-министр советует затравленному жизнью учителю «как-то еще что-то зарабатывать». Ну как-то что-то, разбирайся сам! Он говорит это так, словно не несет ответственности за то, до чего его политика довела людей, говорит так, словно учителя это какие-то чужие и ненужные в России люди, путающиеся под ногами в момент, когда нужно делать, на его взгляд, великие, а на самом деле бессмысленные и безумные в своей жестокости дела: мучить украинцев, бомбить сирийцев, сажать активистов, давить польские яблоки бульдозерами. Он, второе лицо в государстве, вместе с президентом ответственный за войну и обвал экономики, теперь отмахивается от нас всех, посылая на приработки и в огород.



В этих даваемых сверху небрежных советах о том, как жить, в этом искреннем недоумении оттого, что желающие нормальной жизни люди идут в учителя, тогда как могли бы пойти в бизнес и быть чем-то вроде Абрамовича с Усмановым, — сквозит и кричит такое ужасное удаление от жизни, что вольно и невольно вспоминается несчастная Мария-Антуанетта и несчастный, так ничего и не понявший Николай Второй.



Я несколько раз прочитал стенограмму ответа премьер-министра на вопрос учителя и каждый раз, закончив читать, чувствовал, что в душе остается какой-то неприятный, мутный осадок. Потом понял: это оттого, каким тоном он говорит. Тон легкой болтовни, тон, каким говорят о пустяках, а не о боли и муке человека. И одно слово в скобках в конце значит больше всего этого монолога: (Смеется.)



https://next.novayagazeta.ru/articles/69475

4. ПЕРВОЕ МЕСТО, 08.09.2016, 23:44

88% национального богатства России сосредоточено в руках миллионеров и миллиардеров : 62% и 26% соответственно http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/02/1546601.html . Всего же в России насчитывается порядка 100 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров (последних порядка 100 человек). То есть, с учетом членов их семей, всего 0,3% населения владеет девятью десятыми всех национальных богатств страны.



На таком фоне разного рода речевки типа "Денег нет, но вы держитесь" выглядят вполне естественными - наше правящее ничтожество лишь забывает уточнить: "Для вас денег нет", а так - все совершенно верно. Проблема - как размазать тонким слоем оставшиеся 12% по оставшимся 99,7% населения выглядит, конечно, весьма нетривиальной. Особенно если учесть, что нужно еще и свою челядь не очень обидеть.



С такими данными Россия уверенно и с отрывом занимает первое командное место в олимпиаде по социальному неравенству. Следующей за нами идет Индия, где половина национального богатства принадлежит уважаемым людям. Так что здесь мы недосягаемы. Хоть чем-то правящий режим может гордиться.

http://novorossia.pro/25yanvarya/2336-el-myurid-pervoe-mesto.html

5. Капитализм и олигархия, 10.09.2016, 18:35



Только за 4,5 месяца 2016 г. состояние зятя Путина Шамалова выросло с 1,2 млрд.$ до 2,3 млрд.$



Данную информацию, взятую Форбс из открытых источников, о росте состояния зятя Путина Кирилла Шамалова, российское отделение Форбс опубликовало уже как 2 недели назад.

В очередном своём рейтинге : «Богатейшие семейные кланы России — 2016».

В котором семейный клан Шамаловых попал на 4 место.



На 2 месте кстати находится семейный клан Ротенбергов, всем известных друзей Путина ещё со времён их детства, когда Аркадий и Борис Ротенберги занимались с Путиным в одной секции дзюдо.



Никаких опровержений со стороны семейных кланов, помещённых в данный рейтинг, ни со стороны администрации Президента РФ или пресс-секретаря Путина Пескова — нет,

а ГЛАВНОЕ И НИКАКИХ СУДЕБНЫХ ИСКОВ.

Насчёт же того, что Кирилл Шамалов является зятем Путина, то есть мужем дочери Путина Екатерины Тихоновой, об этом неоднократно сообщали Блумберг и Рейтер — одни из крупнейших и влиятельнейших мировых информагентств.

В частности на днях одному из них, Блумбергу, Путин давал официальное развёрнутое двухчасовое интервью.

И кстати есть официальная страница на сайте российской Википедии о Екатерине Тихоновой, гдё прямо говорится о том, что она является младшей дочерью Путина и женой Кирилла Шамалова.

Эта страница до сих пор не заблокирована в российском интернете, и находится в открытом доступе.



Данные журнала Форбс:

«Семья Шамаловых впервые попала в рейтинг богатейших кланов России, составляемый Forbes, с совокупным состоянием в $2,4 млрд. Состояние 66-летнего совладельца банка «Россия» Николая Шамалова Forbes оценивает в $100 млн. А состояние его сына — 34-летнего Кирилла Шамалова 64 — в $2,3 млрд.



В рейтинге «Богатейшие семейные кланы России — 2016» Шамаловы заняли четвертое место, уступив семейным династиям Гуцериевых, Ротенбергов и Ананьевых.



Член кооператива «Озеро» Николай Шамалов считается другом президента Владимира Путина и в 2014 году подпал под санкции США и стран Запада из-за присоединения Крыма к Россией. Основа состояния Шамалова-старшего — пакет акций банк «Россия» в размере 10,2%.



Его младший сын Кирилл женат на Катерине Тихоновой, которую источники Bloomberg и Reuters называют дочерью президента Путина. Об их свадьбе в декабре 2015 года рассказало агентство Reuters.



В марте 2016 года Шамалов-младший впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов России с состоянием $1,2 млрд. Он стал самым молодым участником рейтинга.



Шамалов-младший имеет долю в 21,3% в нефтехимической компании «Сибур». С момента составления рейтинга миллиардеров капитализация компании выросла на 40%. В связи с этим состояние Кирилла Шамалова на дату составления рейтинга богатейших семей России 2016 года увеличилось на $1,1 млрд и оценивается в $2,3 млрд.



Кирилл Шамалов родился в Ленинграде. После окончания в 2004 году Санкт-Петербургского государственного университета, работал в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и в аппарате правительства. В 2008 году он пришел в «Сибур», заняв пост вице-президента нефтехимического холдинга.



В сентябре 2014 года Кирилл Шамалов приобрел 17% «Сибура» у давнего знакомого Путина — миллиардера Геннадия Тимченко 5, против которого США также ввели санкции из-за Крыма. В декабре 2015 года китайская госкомпания Sinopec приобрела 10% «Сибура» за $1,34 млрд. Оценка нефтехимического гиганта по этой сделке позволила считать Кирилла Шамалова долларовым миллиардером.»



Все ссылки на источники: http://ivan-ushenin.com/?p=1418

6. https://navalny.com/, 15.09.2016, 23:31



Там, за 6-метровым забором дачи Медведева

https://navalny.com/p/5059/

7. https://navalny.com/p/5098/, 18.10.2016, 21:53

Как идут дела у фонда Катерины Тихоновой (Путиной)

https://www.youtube.com/watch?v=SH2bbxp46CQ

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