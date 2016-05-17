«Армия Победы»

7 мая агитпоезд «Армия Победы» состоящий из 21 вагона, прибыл на станцию п. Сибирцево. Начав свой маршрут из города Москвы 20 апреля, за три недели своего пути он посетил более 20 городов, расположенных вдоль Транссибирской автодороги.

На перроне и по всей площади железнодорожного вокзала от желающих окунуться в историю своей страны не было отбоя. Жителям и гостям Сибирцево были продемонстрированы экспозиции боевой техники времен Великой Отечественной войны, такие как легендарная боевая машина реактивной артиллерии «Катюша» и советский танк «Т-34». В вагонах были организованы тематические выставки, посвященные главным сражениям и их героям – офицерам и солдатам тех времен, которые отдали свою жизнь за защиту Родины.

В состав эшелона включили стилизованный медицинский вагон времен Великой Отечественной войны, в котором воссоздали обстановку военно-санитарного поезда, перевозившего раненых с фронта для лечения в тыловых госпиталях. Был организован и праздничный концерт, где выступили артисты ансамбля имени А.В. Александрова.

В этой большой толпе и суматохе нам удалось найти начальника поезда Бородина Александра Ивановича, который рассказал нам пару слов об этой поездке.

- В дороге было всякое, - сказал он, - но самое главное, что радует на протяжении всего пути, – это большое количество жителей нашей страны. Народу везде очень много, много молодежи, а это значит, что всем интересна история.

Агитпоезд простоял на станции Сибирцево два часа. И за это время жители не только Черниговского района, но и других смогли в прямом смысле прикоснуться к истории. К истории Великой Победы великого народа, которой по праву гордится наша страна.