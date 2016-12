Все новости Общество / 9 марта 2016

О пожарной безопасности. И не только. В рамках месячника по пожарной безопасности на территории Черниговского сельского поселения мы встретились с начальником отдела общего обеспечения администрации Черниговского сельского поселения Алименко Александром Петровичем и задали ему несколько вопросов. - Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, чем занимается администрация Черниговского поселения в плане пожарной безопасности на территории поселения? - Начну с того, что одним из полномочий сельских поселений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения. Данные меры предусматривают создание условий для организации добровольной пожарной охраны, для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и другое. Но одним из важных моментов является проведение противопожарной пропаганды среди населения, цель которой - недопущение пожаров. - Какая обстановка сложилась в поселении с пожарами на сегодняшний день? - Хотелось бы сразу привести статистику пожаров, происшедших на территории Черниговского сельского поселения в 2015 году. Всего пожаров 105, из них 44 пожара произошли в частном жилом секторе, 61 – это пал сухой травы. И это только те случаи, которые зарегистрированы, на которые выезжал пожарный расчёт. Цифры утешительными не назовёшь, ведь за каждым пожаром стоит утрата имущества граждан, а в некоторых случаях и гибель людей. Если посмотреть статистику по пожарам в населенных пунктах, я имею в виду жилой сектор, то она выглядит так: с. Черниговка – 39 пожаров, с. Вадимовка – 3, с. Алтыновка – 2, в селах Горный Хутор и Грибное пожары не зарегистрированы. - А в этом году уже были пожары? - Как ни печально это звучит, но в январе зарегистрировано четыре пожара в Черниговке, погиб 1 человек. Кстати сказать, в зимний период значительно увеличивается риск возникновения бытовых пожаров. Это во многом связано с использованием печного отопления, эксплуатацией газового и электрооборудования, обогревательных приборов. - Что ж, как вы сказали, ситуация действительно неутешительная. Какая в связи с этим с населением проводится профилактическая работа? - В 2015 году поддерживалась в актуальном состоянии информация, размещенная на пяти уголках пожарной безопасности, расположенных в зданиях домов культуры и в административных зданиях. Поддерживались в рабочем состоянии пять сирен СО-20 для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Проведено 128 целевых инструктажей с жителями населенных пунктов Алтыновка, Вадимовка, Черниговка, Горный Хутор, Грибное. Совместно с отделом надзорной деятельности Черниговского района проведено три схода граждан в Вадимовке, Алтыновке и Горном Хуторе по вопросам пожарной безопасности, во время которых населению были розданы соответствующие памятки. Выполнена 1 минерализованная полоса в с. Горный Хутор, осуществлялся контроль за сохранностью знаков «Указатель пожарных водоемов». Совместно с ОПС-10 проведена ревизия водоисточников на территории Черниговского поселения. С гражданами частного жилого сектора через газету «Де-факто» и официальный сайт проведен инструктаж по пожарной безопасности, также инструктажи по ПБ проводятся специалистами по работе с населением. В течение года в рабочем состоянии поддерживались водоемы в с. Вадимовка, с. Алтыновка, с. Грибное. Проведено 12 обследований водоемов, пожарных гидрантов и водонапорных башен. Установлен информационный баннер по пожарной безопасности (здание торгового центра «Кашёлка»). Среди населения распространено 1600 Памяток: «По применению пиротехники», «Что такое тревожный чемоданчик», «Огнетушитель может спасти жизнь и имущество», «Пожарная безопасность перед началом отопительного сезона», «При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается», «Пожарная профилактика в вашем доме», «Внимание – лесные пожары», «Внимание – палы сухой травы», «Требования пожарной безопасности для любителей отдыха на природе», «Инструктаж по мерам пожарной безопасности для собственников и нанимателей жилых помещений», «О мерах пожарной безопасности (Правила противопожарного режима)», «Находясь в лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности», «Лесной пожар», «Общие требования пожарной безопасности в частном жилом секторе», «Правила поведения при пожаре в лесу», «О запрете сжигания сухой травы», «Дополнительные меры пожарной безопасности», «Рекомендации родителям о правилах пожарной безопасности», «Бытовой газ». При проведении профилактической работы особое внимание уделяется гражданам «группы риска». Это одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, люди, склонные к правонарушениям. В 2015 году со стороны надзорных органов (прокуратура, отдел надзорной деятельности Черниговского района) при проведении проверок по обеспечению пожарной безопасности на территории Черниговского СП нарушений не выявлено. Что касается текущего года, то с начала года и по настоящее время проведена профилактическая работа по информированию населения о правилах пожарной безопасности в быту. Информация гражданам доводится через официальный сайт администрации Черниговского СП http://adm-chernigovka.ru и газету «Де-факто». Проведены рейды по пожарной безопасности в жилом секторе, в которых приняли участие представители администрации Черниговского сельского поселения и отдела надзорной деятельности Черниговского района. Жителям вручены памятки и инструкции на противопожарную тематику, указано на надлежащее содержание печного оборудования и электропроводки, разъяснены права и обязанности в области пожарной безопасности, а также даны ответы на интересующие вопросы. Перед началом весеннего пожароопасного периода 2016 года запланированы сходы и собрания с населением. - И в заключение беседы, с какими словами Вам хотелось бы обратиться к населению Черниговского сельского поселения? - Уважаемые жители Черниговского сельского поселения! Будьте, пожалуйста, внимательными и крайне осторожными с огнем, соблюдайте элементарные правила безопасности, которые позволят сохранить жизнь и здоровье людей и сберечь имущество от огня. Не создавайте угрозу жизни себе и окружающим вас людям. Если вы стали свидетелями пожара, незамедлительно звоните по телефонам: Единая служба спасения «01» / сот.тел «010», «112» Скорая помощь «03» / сот.тел «030» Единая дежурно-диспетчерская служба Черниговского района 8(42351) 25-3-54 Отдел надзорной деятельности Черниговского района 8(42351) 27-8-57 Администрация Черниговского сельского поселения 8(42351) 25-2-35, 23-6-27

