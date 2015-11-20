«Наша мама лучше всех»

«Наша мама лучше всех»

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких слов - Мама. Сколько тепла таит это магическое слово!

Для мамы всегда хочется сделать что-то хорошее, доброе, но в повседневной суете это не всегда удаётся. И очень жаль, что праздники для мам бывают не так часто, как этого хотелось бы.

День матери отмечают во многих странах мира. И пусть день празднования и традиции у всех разные, но объединяет всех людей то, что в этот день мы выражаем искреннюю благодарность и признательность своим мамам. Взрослые дарят серьёзные подарки, малыши - открытки, цветы и песни. А работники Черниговского Центра культуры и досуга подарили односельчанам конкурс «Наша мама лучше всех».

Умение и таланты мам оценивало уважаемое жюри, которое очень внимательно следило за творческой работой наших конкурсанток. Председатель жюри - начальник отдела общего обеспечения администрации Черниговского сельского поселения Алименко Александр Петрович. Члены жюри: депутат, заместитель председателя муниципального комитета Черниговского сельского поселения Гостенко Марина Григорьевна; депутат Думы Черниговского района, человек, который создаёт условия для выявления и раскрытия спортивных способностей молодежи в Черниговском сельском поселении Ткаченко Анатолий Иванович; культорганизатор Дома культуры села Вадимовка Жагыпарова Клавдия Васильевна. Подсчётом голосов занималась бухгалтер культуры Черниговского поселения Толстякова Любовь Викторовна. Задания оценивались по пятибалльной системе.

В роли ведущей конкурса «Наша мама лучше всех» выступила Елена Вовк - яркая, находчивая, с превосходным голосом, чувством юмора и неподдельной искренностью.

Погода словно возрадовалась этому мероприятию, осыпав наше село обильным снегопадом. А самые прекрасные дамы, претендентки на звание лучшей - пять очаровательных мам с группами поддержки в в волнении ожидали начала конкурса. Да и как тут было не волноваться? Каждая участница, как минимум, дважды мама, и глаза любимых детей с надеждой смотрят на своих дорогих мам. Подвести нельзя!

Открытие праздника сопровождала по-настоящему сказочная обстановка. При закрытом занавесе звучит притча о матери. Но вот занавес открывается - на сцене сидят ангелочки на облачке и говорят о своих мамах, что они лучше всех. У мам слёзы на глаза наворачиваются. Выходит ведущая праздника, и конкурс начался!

Первая участница Новикова Татьяна из села Алтыновка - очень добрая и искренняя. Любит читать, заниматься домашними делами. Всё свободное время она посвящает семье. Ценит в людях вежливость и уважение.

Вторая участница конкурса Вегерова Екатерина из села Черниговка - очень увлечённый человек. Воспитатель детского сада, больше десяти лет она посвятила себя этой профессии. Живёт полной жизнью.

Командышева Людмила из села Черниговка - конкурсантка под номером три. Вместе поёт с детворою. Путешествует, особенно любит город Майкоп. Любит быть мамой своих дочерей. И встречаться с подругой своей.

Четвёртая участница – Литвин Елена из села Вадимовка. Чтоб жить нескучно было, Елена родила троих детей, которые её очень любят. Она весёлая, неунывающая, добрая.

И, наконец, пятая участница конкурса – Вольнягина Анастасия из села Черниговка. Любит знакомиться и общаться, минуты жизни счастливой мчаться. А самая счастливая была минута - свадьба, которую сыграли круто! Любит семейные праздники. Собравшись за семейным столом, дружно ведут задушевные разговоры. Эти выдержки - из визитных карточек участниц.

Нашим мамам предстояло пройти пять конкурсов. Они рассказывали о себе, отвечали на вопросы, дети защищали сделанные своими руками портреты мам - с чувством достоинства, немного волнуясь, они исполняли свой репертуар, демонстрировали костюмы, мамы - кулинарные изобретения.

Все участницы превосходно справились с предложенными конкурсами. Но сложным и интересным было задание, которое получило название «Собираемся на карнавал». Здесь участницам конкурса нужно было приготовить, продемонстрировать со своими детьми и защитить каждый костюм, сделанный из подручных материалов. Фантазии не было предела! И они справились на славу!

Конкурс запомнился всем, как яркий, полный впечатлений праздник, украшением которого стали еще и прекрасные номера в исполнении специалистов ЧЦКД.

Конечно же, самым волнительным был момент подведения итогов конкурса. Председатель жюри А.П. Алименко оглашает результаты. Все без исключения стали призёрами.

Первое место заняла Новикова Татьяна, с. Алтыновка. Второе - Литвин Елена, с. Вадимовка. Третье - Командышева Людмила, с. Черниговка. Приз зрительских симпатий получили Вегерова Екатерина и Вольнягина Анастасия из с. Черниговка.

И вот на сцену приглашается глава Черниговского сельского поселения В.В. Вовк. Он вручил участникам заслуженные награды - дипломы, цветы и памятные призы.

Тёплый, светлый праздник подарили организаторы конкурса присутствующим в зале. И хочется сказать всем неравнодушным: «Нам и дальше жить в радости всем вместе на этой прекрасной родной земле».

Конкурс закончился, но ещё долго витал в воздухе дух добра и любви, который принёс с собой праздник Матери. В заключение праздника, как и повелось, - фотография на память.

Е. Волкова, художественный руководитель ЧЦКД