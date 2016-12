Все новости Общество / 2 декабря 2015

День открытых дверей в полиции 12 ноября учащиеся средних школ из сел Алтыновка, Дмитриевка и Синий Гай Черниговского района побывали на экскурсии в отделе внутренних дел. Встреча была приурочена к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. В актовом зале здания ОМВД было, как никогда, шумно. Школьники с интересом разглядывали стенды, на которых размещены исторические данные и фотографии, текст присяги сотрудника полиции, необходимые нормативные документы и многое другое. Первое слово взяла секретарь общественного совета при ОМВД России по Черниговскому району Татьяна Потетинова. Поприветствовав всех собравшихся, Татьяна Ивановна рассказала интересные факты из истории создания полиции, провела небольшую викторину. После слово было предоставлено инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ГИБДД, старшему лейтенанту полиции Ирине Комардиной. Ирина Николаевна провела со школьниками профилактическую беседу «Правила поведения на дороге». Кинолог, сержант полиции Виталий Шептун рассказал о кинологической службе в МВД и продемонстрировал школьникам работу своей подопечной, немецкой овчарки по кличке Бусинка. Буся, с интересом оглядев всех собравшихся, строго следовала командам кинолога, после чего с удовольствием дала детворе себя погладить. Начальник отдела кадров, подполковник внутренней службы Эдуард Малышенко и специалист по вооружению, лейтенант внутренней службы Станислав Пинчук продемонстрировали школьникам оружие, которое находится на вооружении в МВД. Эдуард Александрович рассказал школьникам об истории создания пистолета Макарова, а также произвел его сборку–разборку, а Станислав Александрович продемонстрировал сборку-разборку пистолета - пулемета, автомата Калашникова. Некоторые ребята сами попробовали разобрать и собрать пистолет и автомат, а также каждый желающий мог сделать фото на память. Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации, старший лейтенант внутренней службы Виталий Пустовит продемонстрировал подросткам средство индивидуальной защиты, общевойсковой противогаз. Школьники попробовали свои силы и на скорость надевали противогаз по команде «Газы». Ребята с увлечением слушали рассказы сотрудников, активно задавали интересующие их вопросы. А в завершение встречи от всей души благодарили полицейских за увлекательную экскурсию. Анастасия Тополенко, инспектор направления по связям со средствами массовой информации ОМВД РФ по Черниговскому району

1. Узаконенное беззаконие, 09.12.2015, 12:53

В Приморском крае продолжает набирать обороты скандал с уже бывшим заместителем партизанского прокурора Пивиковым.

Пивиков достаточно известная в крае фигура. Долгое время этот персонаж в краевой прокуратуре возглавлял надзор за органами госбезопасности, соблюдением соответствующих российских законов. Его боялись следователи и опера из разных силовых структур. Говорили о его хамском поведении и любвиобильности. Результатом последней стали несколько обращений сотрудниц прокуратуры, которых, используя служебное положение, Пивиков неоднократно склонял с сексуальной близости. Было даже одно заявление о попытке изнасилования. В результате чего бывший краевой прокурор Хохлов вынужден был уволить Пивикова из органов прокуратуры. Все оформили собственным желанием любвиобильного Пивикова. Дело замяли. А чуит позже из прокуратуры попросили и заявительниц, обвинявших Пивикова в домогательствах. На это решение повлиял тот факт, что жена у Пивикова не домохозяйка, а член коллегии краевого суда.

Информация по Пивикову не распространялась, о его похождениях знали лишь в среде судей и прокуроров. Поэтому широкого резонанса случаи домогательства молодых сотрудниц прокуратуры не получили.

Но прокурор в крае поменялся. Хохлова сменил молодой, шустрый Бессчастных и Пивиков вновь был принят в органы прокуратуры. Зачем насильник потребовался прокурору Бессчастных одному богу известно. Только после приема на работу он оказался в небольшом городе Партизанске, где возглавил надзор за следствием.

И тут началось!

Есть информация, что на сегодняшний день в местном следственном комитете есть не менее пяти заявлений от сотрудниц полиции, которых прокурор Пивиков насиловал в извращенных формах, запугивая, используя свое служебное положение. Всего же следствию известно, о не менее чем четырнадцати эпизодах связанных с изнасилованием Пивиковым молодых сотрудниц следствия и дознания местного подразделения полиции.

Пивикова срочно, задним числом уволили из прокуратуры, а краевой прокурор Бессчастных начал жесткий наезд на краевое УМВД, требуя отозвать заявления, уволить пострадавших сотрудниц и замять уголовное дело.

Таким образом этот руководитель решил прикрыть собственный зад, ведь он заранее знал о сексуальной агрессии Пивикова, когда вновь принимал его на работу.

А представьте себе, каково теперь молодым следачкам, получившим психологическую травму. Как теперь они будут, и смогут ли бороться с преступностью, выслушивая издевки бывалых рецидивистов.

А какими глазами будут смотреть подсудимые в лицо жене Пивикова, когда она в краевом суде будет рассматривать уголовные дела.

Как теперь в целом жители Приморья должны оценивать судей, прокуроров и следователей. Смогут ли они после такого верить в закон, правосудие и не превзятость?

А еще и попытка вывести преступника в прокурорских погонах из-под уголовного наказания.

Кто поверит, что жена-судья не постарается спасти мужа-насильника, если его так спасает бывший начальник?

По моему глубокому убеждению это дело следует забрать на расследование в Москву, в Следственный комитет и ситуацию вокруг него освещать в центральных СМИ, чтобы народ вновь поверил в тожество закона.

А заодно следует поднять нераскрытые и вновь изучить раскрытые преступления сексуальной направленности. А вдруг Пивиков является кем-то из не пойманных маньяков? Вот на днях в п. Трудовом, что по Владивостоком пропала школьница, а Пивиков даже не взят под стражу. А вдруг это его рук дело?

Краевая прокуратура, даже если все именно так и окажется будет искать стрелочника, покрывая Пивикова. Ведь краевому прокурору самому при подобном раскладе найти настоящего преступника буде не выгодно. Он вместо поиска будет честь замаранного мундира блюсти.



