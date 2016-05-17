День открытых дверей в полиции

12 ноября учащиеся средних школ из сел Алтыновка, Дмитриевка и Синий Гай Черниговского района побывали на экскурсии в отделе внутренних дел. Встреча была приурочена к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

В актовом зале здания ОМВД было, как никогда, шумно. Школьники с интересом разглядывали стенды, на которых размещены исторические данные и фотографии, текст присяги сотрудника полиции, необходимые нормативные документы и многое другое.

Первое слово взяла секретарь общественного совета при ОМВД России по Черниговскому району Татьяна Потетинова. Поприветствовав всех собравшихся, Татьяна Ивановна рассказала интересные факты из истории создания полиции, провела небольшую викторину.

После слово было предоставлено инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ГИБДД, старшему лейтенанту полиции Ирине Комардиной. Ирина Николаевна провела со школьниками профилактическую беседу «Правила поведения на дороге».

Кинолог, сержант полиции Виталий Шептун рассказал о кинологической службе в МВД и продемонстрировал школьникам работу своей подопечной, немецкой овчарки по кличке Бусинка. Буся, с интересом оглядев всех собравшихся, строго следовала командам кинолога, после чего с удовольствием дала детворе себя погладить.

Начальник отдела кадров, подполковник внутренней службы Эдуард Малышенко и специалист по вооружению, лейтенант внутренней службы Станислав Пинчук продемонстрировали школьникам оружие, которое находится на вооружении в МВД. Эдуард Александрович рассказал школьникам об истории создания пистолета Макарова, а также произвел его сборку–разборку, а Станислав Александрович продемонстрировал сборку-разборку пистолета - пулемета, автомата Калашникова. Некоторые ребята сами попробовали разобрать и собрать пистолет и автомат, а также каждый желающий мог сделать фото на память.

Инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации, старший лейтенант внутренней службы Виталий Пустовит продемонстрировал подросткам средство индивидуальной защиты, общевойсковой противогаз. Школьники попробовали свои силы и на скорость надевали противогаз по команде «Газы».

Ребята с увлечением слушали рассказы сотрудников, активно задавали интересующие их вопросы. А в завершение встречи от всей души благодарили полицейских за увлекательную экскурсию.

Анастасия Тополенко,

инспектор направления по связям со средствами массовой информации

ОМВД РФ по Черниговскому району