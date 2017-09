Все новости Экономика / 2 декабря 2015

Самозанятому населению: об уплате страховых взносов в ПФР Индивидуальным предпринимателям и другим лицам, занимающимся частной практикой, необходимо представить налоговые декларации в территориальные органы ФНС, иначе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2014, 2015 годы будут взыскиваться с них в максимальном - восьмикратном размере. Напомним, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, ежегодно уплачивают страховые взносы в ПФР в фиксированном размере, который определяется исходя из величины дохода, полученного от осуществления деятельности за расчетный период. Так, если величина дохода плательщика за отчетный год не превысила 300 000 рублей, то предпринимателю достаточно уплатить страховые взносы только в фиксированном размере. Если же доход превысил 300 000 рублей, то в следующем году ему нужно дополнительно уплатить в ПФР 1% от суммы превышения дохода. Этот процент исчисляется на основании налоговой декларации, представленной плательщиком в налоговые органы. Если предприниматель не представил декларацию в ФНС, то в Пенсионный фонд сведения о его доходе не поступят, следовательно, в соответствии с законодательством страховые взносы с него будут взыскиваться в максимальном размере. Более подробную информацию можно узнать на сайте ПФР в разделе «Самозанятому населению» (http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/samozaniatoe/porjadok_upl_ip/). Более подробную информацию по получению средств пенсионных накоплений гражданам Черниговского района можно получить в Управлении Пенсионного фонда по Черниговскому району по телефонам 8/42351/-25-9-05; 25-7-66. М. Алёхина, ведущий специалист-эксперт отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности УПФ РФ по Черниговскому району

