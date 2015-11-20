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Новости Приморья:

17.07.2018 23:20

Вернувшийся к истокам владивостокский Луч неудачно начал первенство ФНЛ

Встреча с quot;Химкамиquot; завершилась счетом 0:1

17.07.2018 23:00

Снижение внешнего долга России говорит об эффективности управления – сенатор Р.Гольдштейн

Внешний долг РФ на 1 июля 2018 года сократился на 6,6%

17.07.2018 22:50

С ребенком не на море: составлен список популярных российских курортов

Эксперты составили список самых востребованных российских курортов, где хорошо отдохнуть с детьми

Газета Ежедневные Новости:

27.06.2018 15:30

Во Владивостоке проведут плановую проверку системы оповещения

Завтра, 28 июня, экстренными службами будет подан сигнал "Внимание всем"

27.06.2018 15:00

Во Владивостоке осужден экс-глава муниципального предприятия, перечисливший 100 млн р. подрядчику

Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы

27.06.2018 14:50

Подходы лососей к Дальнему Востоку подтверждают благоприятные прогнозы учёных

Рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в этом году установлен на уровне 490 тыс. тонн

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