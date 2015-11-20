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Встреча с quot;Химкамиquot; завершилась счетом 0:1
Внешний долг РФ на 1 июля 2018 года сократился на 6,6%
Эксперты составили список самых востребованных российских курортов, где хорошо отдохнуть с детьми
Завтра, 28 июня, экстренными службами будет подан сигнал "Внимание всем"
Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы
Рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в этом году установлен на уровне 490 тыс. тонн