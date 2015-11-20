Встреча с quot;Химкамиquot; завершилась счетом 0:1

Внешний долг РФ на 1 июля 2018 года сократился на 6,6%

Эксперты составили список самых востребованных российских курортов, где хорошо отдохнуть с детьми

Завтра, 28 июня, экстренными службами будет подан сигнал "Внимание всем"

Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы

Рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в этом году установлен на уровне 490 тыс. тонн