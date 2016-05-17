17.05.2016
«Армия Победы»
17.05.2016
Честь, достоинство и деловая репутация
17.05.2016
Правила безопасного поведения ребёнка на улице
17.05.2016
Этот день мы приближали как могли…
09.03.2016
БЕНЕФИС ГРУППЫ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»
09.03.2016
Статистика ГИБДД
09.03.2016
Свою историю мы творим сами
09.03.2016
О пожарной безопасности. И не только.
09.03.2016
Добровольная народная дружина провела рейд в Черниговке
02.12.2015
День открытых дверей в полиции
02.12.2015
«Наша мама лучше всех»
02.12.2015
Автокресло для малыша
02.12.2015
Самозанятому населению: об уплате страховых взносов в ПФР
20.11.2015
Вам расскажем по секрету: мы знакомимся с поэтом!
20.11.2015
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер – Вот он какой, такой простой…»
20.11.2015
Клуб «Добрые встречи» - ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
20.11.2015
О противодействии коррупции
20.11.2015
Сезон охоты открыт, или Правила использования охотничьего оружия
21.09.2015
И вновь сел за руль в состоянии опьянения…
21.09.2015
Районной власти нужно вернуть свой авторитет!